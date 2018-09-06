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Розы и поцелуи: Олег Винник презентовал новый клип

Известный, украинский певец Олег Винник презентовал новый клип на песню Ты в курсе

Новый клип исполнителя появился на официальном канале на YouTube.

Читайте: Винник, невеста и шесть охранников: исповедь главной звезды Украины

В новом ролике Олег Винник предстает в образе соблазнителя в солнцезащитных очках и в лепестках красных роз поет романтическую песню.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Олег Винник отдохнул в Доминиканской Республике.

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