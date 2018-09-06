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Участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова покидает РФ ради Европы

Участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России в Европу.

Об этом она заявила в видеообращении, появившемся в историях Instagram. Позже оно появилось также и на Youtube.

– Я готова эмигрировать из России в Европу, — заявила Юлия.

В своем Instagram певица опубликовала фото в аэропорту.

 

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#юлиясамойлова #juliasamoylova #европа #поехали

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)

Читайте: Евровидение 2018: вокал Самойловой отделили от музыки

Напомним, во  втором полуфинале Евровидения 2018 Юлия Самойлова с песней I Won’t Break представила Россию.

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