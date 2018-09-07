ДівчатаРулять: Фонд Елены Пинчук и bit.LIVE запускают социальное шоу о гендерных стереотипах в Украине

Начиная с сентября 2018 года в рамках проекта Я зможу! Фонда Елены Пинчук на bit.LIVE еженедельно будет выходить социальное шоу #ДівчатаРулять. Миссия шоу – обратить внимание на существующую дискриминацию женщин в различных сферах жизни, а также доказать, что женщины в Украине могут быть успешными и самодостаточными. Проект, который создает новые ролевые модели для украинских девушек, реализуется при содействии Фонда Кока-Кола.

Всего шоу состоит из 10 серий, каждая из них посвящена определенному направлению деятельности или сфере жизни: наука, спорт, бизнес, шоу-бизнес, медиа, IT-индустрия, семья, ЛГБТК + тематика. В каждой серии героиня в автомобиле, забрендированы хэштегом #ДівчатаРулять, подвозит случайных прохожих разного возраста и пола, и спрашивает их об отношении к гендерным ролям как в личной, так и в профессиональной жизни.

Один из самых распространенных существующих стереотипов в Украине – женщины не умеют управлять. В шоу #ДівчатаРулять десять героинь на собственном примере разрушают этот миф. А также и другие сексистские шаблоны: домашняя работа – ответственность женщины (это мнение разделяют 80% украинцев), женщины не могут занимать руководящие должности (только 6% украинцев не поддерживают), человек – глава семьи (76 % украинцев поддерживают).

– Почему 80% украинцев считают, что приготовление пищи – это прерогатива женщины, и при этом не представляют ее в роли шеф-повара. А если вы попробуете погуглить украинские рейтинги, то на двадцать пять шефов-мужчин приходится всего три женщины, – возмущается ресторатор Алла Беленкова, одна из героинь шоу.

Также за рулем авто в шоу #ДівчатаРулять оказались – певица Даша Астафьева, ведущая Анита Луценко, бизнесвумен Ирина Терех и Екатерина Возянова, ученые Дарья Лосева и Светлана Вовк, журналистки Оксана Павленко и Алина Шубская, общественные активистки Нина Потарская и Вита Чигрина и другие .

Один из неожиданных выводов проекта: во время интервью выяснилось, что дискриминация в нашем обществе работает в обе стороны.

– Когда я искала няню, я наткнулась на объявление от мужчины. Я подумала, что это странно, что тридцатилетний мужчина сидит за деньги с шестимесячным ребенком. А потом я поняла, что это такое же стереотипное мышление, как считать женщину-водителя чем-то противоестественным. С этим можно и нужно бороться, – не оставляет надежды Ирина Терех.







#ДівчатаРулять: Фонд Елены Пинчук и bit.LIVE запускают социальное шоу о гендерных стереотипах в Украине / 4 фотографии

Проект в цифрах:

Сняли 10 героинь.

Опросили более 75 прохожих и 2 мотоциклистов.

Подвезли 68 попутчиков.

Проехали 2074 км.

Сожгли 870 литров дизеля.

Написали 120 страниц сценариев, текстовых комментариев и маршрутов.

Отсняли более 95 часов материала.

Поймали более 200 косых взглядов.

Выслушали 108 сексистских комментариев во время съемок.

Где смотреть

Шоу выходит еженедельно на Facebook странице и YouTube канале bit.LIVE, в трансляциях онлайн-телевидения в рамках lifestyle-медиа bit.ua.

История проекта

Проект Я зможу! Создан для усиления роли женщин в Украине, как на уровне принятия решений в семье, так и в общественной, экономической, политической жизни общества. Проект расширяет возможности женщин на пути к личному и профессиональному развитию, улучшает доступ к образовательным возможностям для девушек и женщин, создает горизонтальные и вертикальные связи между успешными украинскими женщинами и теми, кто мечтает о собственном прогрессе и нуждается в поддержке и вдохновении.

Проект начал программу наставничества, чтобы создать новые ролевые модели, рассказать истории успеха, показать, как много женщин в Украине занимают ответственные должности, руководят собственным бизнесом и становятся известными в творческих профессиях.

Сейчас менторами проекта является 39 известных женщин. Среди них журналистки Оксана Соколова и Елена Фроляк, спортсменки Лилия Подкопаева и Алина Шатерникова, народные депутаты Елена Кондратюк, Ольга Белькова и Мария Ионова, дизайнеры Анна Октябрь и Светлана Бевза, председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, государственные служащие, ученые, руководители крупных международных компаний и корпораций.

В рамках проекта известные украинки записали короткие видеоинтервью, в которых они рассказали о своих жизненных историях. Они стали источником вдохновения для тысяч молодых женщин, которые сегодня в самом начале своей карьеры и не всегда уверены в собственных силах. С участием успешных женщин состоялась 31 менторская встреча с предварительно отобранными участниками, которые подали заявку на менторство; 5 митапив, в которых приняли участие 30 менторок и 300 женщин; лекции в 5 городах Украины, посетивших 750 участниц проекта.

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В течение работы проекта было разработано и проведено 4 интенсивных учебных курса:

Инкубатор социальных идей, в котором 20 участниц со всей Украины учились проектному менеджменту, бизнес-планированию, разработке пиар-стратегии, способам финансирования, развития лидерских качеств и навыкам публичных выступлений, – чтобы реализовать собственные социально значимые проекты.

Бизнес-акселератор Я зможу!, в рамках которого 21 участница в течение 4 дней работали над своими бизнес-идеями под руководством менторов от поиска идеи и создания продукта к финансированию проекта, разработки маркетинговой стратегии и выбора бизнес-модели.

Курс Женщина в политике и власти, который имел целью помочь молодым амбициозным девушкам и женщинам, которые имеют идеи и потенциал для работы в политических проектах, в органах государственной власти и местного самоуправления, политических партиях, реализовать себя в общественной и политической жизни, открыть для них новые возможности.

Психологический курс Я зможу! Поверить в себя, в рамках которого 42 участники принимают участие в индивидуальных и групповых тренингах для преодоления внутренней стигмы, связанной с гендерными, семейными и медицинскими условиями. Курс рассчитан на 6 месяцев, но уже имеет первые результаты: 5 женщин получили новую работу, 3 женщины начали свой бизнес, 5 женщин подали заявку на работу (на стадии интервью), 4 женщины получили повышение заработной платы, 2 женщины подали в суд на уплату алиментов.

Проект развивается, чтобы создать условия для расширения прав женщин, обеспечения их финансовой независимости, тем самым уменьшая дискриминацию и способствуя гендерному балансу в украинском обществе.

Проект реализуется при содействии Фонда Кока-Кола.

Ранее Факты ICTV писали, что канал ICTV начал работать над настоящим мужским 4-серийным экшном под названием В плену у оборотня. Режиссером боевика стал Виталий Ващенко. Одну из главных ролей сыграл известный украинский актер Денис Гринчак.