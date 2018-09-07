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Egypt Station. Пол Маккартни презентовал новый альбом

Британский музыкант, экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station.

Пол Маккартні

Альбом Пола Маккартни Egypt Station – первый с 2013 года.

Пластинка состоит из 16 песен. Прослушать альбом Egypt Station можно в Apple Music, Яндекс.Музыке и Spotify.

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Кстати, перед выходом альбома Пол Маккартни презентовал три сингла – Come On To Me, I Donʼt Know, а также Fuh You.

Фото: Gustavo Caballero/Getty Images

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