Egypt Station. Пол Маккартни презентовал новый альбом

Британский музыкант, экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station.

Альбом Пола Маккартни Egypt Station – первый с 2013 года.

Пластинка состоит из 16 песен. Прослушать альбом Egypt Station можно в Apple Music, Яндекс.Музыке и Spotify.

Кстати, перед выходом альбома Пол Маккартни презентовал три сингла – Come On To Me, I Donʼt Know, а также Fuh You.

