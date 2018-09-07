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Когда выпустят сериал Ведьмак от Netflix

Netflix поделился планами по выпуску сериала Ведьмак.

Netflix

Компания Netflix планирует выпустить сериал Ведьмак в 2019 году, сообщается на сайте стримингового сервиса.

Шоуранер проекта – американская писательница и телепродюсер Лорен Шмидт Хиссрич подтвердила эту информацию.

Сейчас она пишет финал первого сезона Ведьмака, в котором будет восемь серий.

Читайте: Супермен Генри Кавилл сыграет ведьмака в сериале Netflix

К слову, съемки сериала Ведьмак стартуют 5 ноября в Будапеште.

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