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На церемонии Pornhub: Kanye West и Lil Pump показали совместный клип

Рэперы Kanye West и Lil Pump презентовали клип на совместный трек I Love It.

Премьера видео состоялась на церемонии награждений Pornhub, режиссером которой был Kanye West.

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В клипе рэперы в странных, огромных костюмах с квадратными плечами идут по коридору за актрисой Аделе Гивенс, которая в этот момент рассказывает об оргазмах.

Ранее Факты ICTV писали, что известный, американский рэпер Эминем представил клип на песню Fall.

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