Украинское кино: 10 ролей известных актеров

Сегодня в День украинского кинематографа. Факты ICTV вспоминают интересные роли известных актеров Украины.
Роксолана
Ольгая Сумская – Роксолана
Огнем и мечем
Руслана Пысанка – Горпина
Поводырь
Станислав Боклан – кобзарь Иван Кочерга
Богдан-Зиновий Хмельницкий
Остап Ступка – Тимаш
Трубач
Владимир Горянский – Гамкало
Тот, кто прошел сквозь огонь
Виктор Андриенко – Смирнов
Москаль-чародей
Богдан Бенюк – Москаль-чародей
Тебе, настоящему
Анатолий Дяченко – акушер Сиротин
Бывшая
Алексей Вертинский – Жан
Гнездо горлицы
Римма Зюбина – Дарья
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Ранее Факты ICTV писали, что украинский фильм Миф победил на кинофестивале Figueira Film Art.
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