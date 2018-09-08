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Украинское кино: 10 ролей известных актеров

Сегодня в День украинского кинематографа. Факты ICTV вспоминают интересные роли известных актеров Украины.

Роксолана

Ольгая Сумская – Роксолана

Огнем и мечем

Руслана Пысанка – Горпина

Поводырь

Станислав Боклан – кобзарь Иван Кочерга

Богдан-Зиновий Хмельницкий

Остап Ступка – Тимаш

Трубач

Владимир Горянский – Гамкало

Тот, кто прошел сквозь огонь

Виктор Андриенко – Смирнов

Москаль-чародей

Богдан Бенюк – Москаль-чародей

Тебе, настоящему

Анатолий Дяченко – акушер Сиротин

 Бывшая

Алексей Вертинский – Жан

Гнездо горлицы

Римма Зюбина – Дарья

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Ранее Факты ICTV писали, что украинский фильм Миф победил на кинофестивале Figueira Film Art.

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