Украинское кино: достижения и топ-5 лучших фильмов

Украинское кино прошло непростой путь от начала своего зарождения в далеком 1893 году, через советскую власть и до сегодняшнего дня. Факты ICTV собрали самые интересные детали истории отечественного кинематографа и лучшие фильмы.

История украинского кино

Первые киносъемки в Украине осуществил главный механик Одесского Новороссийского университета Иосиф Тимченко. Он снял всадников и метателей копий, которые демонстрировались в гостинице Франция.

Всего в ходе зарождения украинской кинематографа, отдавалось предпочтение экранизации популярных украинских спектаклей таких как, например, Наталка-Полтавка. В тот же период пытались создавать фильмы на историческую тематику.

В 1960-1970 годах развивалось так называемое поэтическое кино. В этот период создавались такие картины, как Тени забытых предков Сергея Параджанова, Каменный крест Леонида Осыки, Вечер на Ивана Купала Юрия Ильенко.

Кроме того, большой популярностью пользуется украинское кино советского периода застоя. В это время Леонид Быков снял В бой идут одни “старики”. Украинские киностудии сняли такую ​​бессмертную классику, как Д’Артаньян и три мушкетера, Приключения электроника и Место встречи изменить нельзя.

Период украинской независимости – распад отечественной киноиндустрии и попытки восстановить ее с начала 2000-х годов. Фильмы, которые больше всего помнят с этого периода – Штольня и Иллюзия страха. Однако смогли отличиться такие украинские режиссеры, как Игорь Стрембицкий, получивший Золотую пальмовую ветвь Канского кинофестиваля за короткометражный фильм Путники, и Марина Красота, которая получила ту же награду в 2011 году за короткометражку Кросс.

Достижения украинского кино

К сожалению на международной арене у больших украинских фильмов нет значительного успеха. Из самых выдающихся достижений можно назвать фильм Земля, который в 1958 году на всемирной выставке в Брюсселе назвали в числе 12 лучших картин всех времен и народов.

Кроме того, в 2012 году британский журнал Sight&Sound отдал 8 место украинскому фильму Человек с киноаппаратом в списке по определению лучших фильмов всех времен.

В опросе того же журнала, но среди документальных фильмов, в 2014 году Человек с киноаппаратом занял уже первое место.

Однако сегодня украинский кинематограф начинает возрождаться, ведь, начиная с 2013 года количество лент, созданных в Украине перешагнуло отметку в десяток и с тех пор продолжает расти.

Лучшие фильмы

Несокрушимая

Невероятно успешный историко-драматический фильм снял режиссер Сергей Мокрицкий. Он рассказывает о жизненном пути женщины-снайпера Людмиле Павличенко в период с 1937 по 1957 год. В основу кинокартины положили ее автобиографическую книгу.

Сафо. Любовь без границ

Провокационную историю о безудержной и страстной любви снял украинско-британский режиссер Роберт Кромби. Он рассказывает о любовном треугольнике между Сафо (наследница миллионера), Филом (художник) и Хеленой (дочь археолога).

Замысел автора в том, что он повторяет историю поэмы древнегреческой поэтессы Сафо.

Поводырь

Фильм о путешествиях по Советской Украине американского мальчика и слепого украинского музыки накануне и во время Голодомора. Ее снимали 7 лет и она вышла в конце 2014 года, однако не смогла собрать 16,6 млн гривен, которые были на нее потрачены.

Тени незабытых предков



Мистический триллер снял режиссер Любомир Левицкий. Он рассказывает о студентах, которые попали в водоворот необычных и мистических событий и убийств. Фильму не удалось “отбить” свою стоимость, однако он был достаточно обсуждаемым на время своего релиза.

Киборги. Герои не умирают

Художественный фильм об обороне Донецкого аэропорта во время войны в Донбассе снял режиссер Ахтем Сеитаблаев. Фильм стал украинским рекордсменом, собрав за первый уикенд 8 млн грн. Однако ему не удалось собрать 48 млн грн, которые были потрачены на создание ленты.

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Видео: B&H Film Distribution Company, UA Trailers HD, UFD Independent Films, Незламна