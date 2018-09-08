Как хорошо Вы знаете украинское кино? – ТЕСТ

День украинского кино отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году – это 8 сентября. Факты ICTV предлагают пройти тест и проверить, насколько хорошо Вы знаете украинский кинематограф.

День украинского кино получил статус официального государственного профессионального праздника в 1996 году.

Тогда 2-й президент Украины Леонид Кучма (1994-2005) подписал указ О дне украинского кино.

Согласно документу, праздник отмечают “в поддержку инициативы работников кинематографии Украины” ежегодно во вторую субботу сентября.

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Сейчас в Украине выходит немало интересных картин с захватывающими сюжетами.

Проверим, насколько хорошо Вы знаете украинский продукт?

Кстати, Факты ICTV подготовили рецензии на фильмы, которые вот-вот ворвутся в кинопрокат, и уже готовы поделиться впечатлениями.

Фото: Червоний/Facebook