Битва стилей! Кто самая красивая политик Украины (ГОЛОСОВАНИЕ)

Сегодня, в Международный день красоты, невозможно не упомянуть прекрасную половину украинского парламента. Женщины в политике – это не только ум и дипломатия, но и красота.

Украинская политика это еще и очень элегантное явление. Среди чиновников особенно выделяются представительницы прекрасного пола.

Украинские модницы-политики выбирают для заседаний, как бренды со средней стоимостью, так и самые дорогостоящие.

Факты ICTV предлагают вам оценить и назвать самую стильную женщину в украинской политике.

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Ранее Факты ICTV предлагают вам проголосовать за самого красивого копа Украины.

Фото: Lena Sotnyk, Oksana Syroyid, Anna Kamuz, Юлія Тимошенко, kosheleva__alena, zlata.ognevich, Iryna Gerashchenko, tetiana_donets, Anton Drobovych.