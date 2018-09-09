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На Неделе моды в Нью-Йорке Ники Минаж и Cardi B устроили драку

Американские рэп-исполнительницы Ники Минаж и Cardi B устроили драку на вечеринке журнала Harper’s Bazaar, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Схватка произошла в момент, когда Ники Минаж разговаривала с одним из посетителей мероприятия, а Cardi B в этот момент набросилась сзади на певицу, сообщает TMZ.

После слов последней Позволь мне кое-что тебе объяснить, в голову Ники полетел туфель.

Читайте: Тату CardiB, семья Рианны и сексуальная Дуа Липа – что постят звезды в Instagram

На помощь женщинам бросилась охрана.

Ранее Факты ICTV писали, что известный, американский рэпер Эминем представил клип на песню Fall.

Фото: dreamstime.

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