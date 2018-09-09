Топ-10 самых красивых женщин мира всех времен (ГОЛОСОВАНИЕ)

9 сентября весь мир празднует Международный день красоты. Его отмечают по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии CIDESCO.

Во многих городах и странах именно 9 сентября проводятся конкурсы красоты.

Также в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали.

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Безусловно, очень приятно смотреть на красивого человека, а особенно женщину.

Факты ICTV собрали 10 самых красивых женщин мира, которые когда-либо удостаивались такого звания.

Дженнифер Энистон

В 2016 году звание самой красивой женщины в мире по версии авторитетного американского журнала People получила голливудская актриса и звезда сериала Друзья Дженнифер Энистон.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли неоднократно называлась ведущими изданиями самой красивой женщиной мира, в том числе журналами Esquire (2004), People (2006), FHM (2006).

Моника Белуччи

В 2004 году актриса возглавила список сотни самых красивых женщин мира по мнению Ask Men’s.

Скарлет Йоханссон

В 2014 году поисковая система Google тоже решила представить свой рейтинг красивейших женщин планеты, исходя из мнения пользователей. На первом месте оказалась американская актриса Скарлет Йоханссон.

Сандра Буллок

В 2015 году еженедельник People назвал голливудскую актрису Сандру Буллок самой красивой женщиной. Редакция авторитетного журнала о знаменитостях разметила фото обладательницы премий Оскар и Золотой глобус на обложке своего номера, объявив, что почетное звание самой красивой женщины в мире досталось 50-летней Буллок.

Джулия Робертс

В 2017 году 49-летняя Робертс установила рекорд. Актриса получила титул самой красивой женщины в мире по версии еженедельника People в пятый раз. Сама актриса назвала этот факт лестным. Впервые этот титул был ей присужден в 1991 году, когда Робертс было 23 года.

Бейонсе

Журнал People назвал Бейонсе самой красивой женщиной в мире в 2012 году.

Дженнифер Лопес

В 2011 году самая красивая женщина мира по версии журнала People. В 2016 году Дженнифер Лопес стала обладательницей титула Самой сексуальной женщины всех времен от всемирноизвестного бельевого бренда Victoria’s Secret.

Джессика Альба

В 2005 году была названа одной из 50 самых красивых людей планеты, по версии журнала People. В 2007 году стала одной из самых привлекательных женщин в мире, заняв строчку в рейтинге Hot 100 журнала Maxim.

Одри Хепберн

Опрос, проведенный журналом Elle и компанией Evian среди известных журналистов, модных фотографов, дизайнеров, специалистов в области макияжа и представителей модельных агентств, показал, что Одри Хепберн является самой красивой женщиной всех времен и народов. Жюри был представлен список из 100 претенденток на звание мировой красавицы и первое место досталось именно Хепберн.

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