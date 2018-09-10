Мисс Вселенная умерла в США

Мисс Вселенная 1995 года Челси Смит умерла в штате Пенсильвания (США) в 45 лет. Причиной смерти стал рак.

Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная 1995 года Челси Смит умерла от рака печени.

Заболевание диагностировали весной 2017 года, сообщает ABC.

Челси Смит стала первой женщиной смешанной расы, которая выиграла конкурс Мисс Техас в 1994 году.

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Также она стала первой американкой за последние 15 лет, одержавшей победу на конкурсе Мисс Вселенная.

Miss Universe Chelsi Smith – crowned by Sushmita Sen – dies at 45 https://t.co/2Ews69kQNx pic.twitter.com/eZxprUgVmZ — PaperDabba (@PaperDabba) 10 вересня 2018 р.

Ранее в США умер Кристофер Лоуфорд – известный актер и племянник Джона Кеннеди.

Фото: Ethan Miller/Getty Images for Hawaiian Tropic Zone