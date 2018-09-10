Венецианский кинофестиваль: кто получил Золотого льва

На Венецианском кинофестивале назвали обладателя Золотого льва.
В Венеции завершился 75-й международный кинофестиваль и Золотой лев достался автобиографическому фильму Альфонсо Куарона Рома, сообщается на сайте кинофестиваля.
Картину сняли для сервиса Netflix. Она рассказывает о жизни рядовой семьи среднего достатка в Мехико в 70-х годах ХХ века.
Лучшего режиссера жури присудили Жаку Одияру, который снял фильм Братья Систерс.
Гран-при получил Йоргос Лантимос за комедию Фаворитка. Она рассказывает об интригах при дворе британской королевы Анны Стюарт.
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К слову, студия Universal Pictures представила новый трейлер фильма Хеллоуин.
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