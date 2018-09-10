PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино / Венецианский кинофестиваль: кто получил Золотого льва/

Венецианский кинофестиваль: кто получил Золотого льва

На Венецианском кинофестивале назвали обладателя Золотого льва.

Кіно

В Венеции завершился 75-й международный кинофестиваль и Золотой лев достался автобиографическому фильму Альфонсо Куарона Рома, сообщается на сайте кинофестиваля.

Картину сняли для сервиса Netflix. Она рассказывает о жизни рядовой семьи среднего достатка в Мехико в 70-х годах ХХ века.

Лучшего режиссера жури присудили Жаку Одияру, который снял фильм Братья Систерс.

Гран-при получил Йоргос Лантимос за комедию Фаворитка. Она рассказывает об интригах при дворе британской королевы Анны Стюарт.

Читайте: Политические интриги с Эммой Стоун – трейлер фильма Фаворитка

К слову, студия Universal Pictures представила новый трейлер фильма Хеллоуин.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Одесский кинофестиваль-2018: программа и что посмотреть
Лотерейный оператор М.С.Л. традиционно стал спонсором кинофестиваля Молодость
Крутой ролик Одесского международного кинофестиваля
Берлинале 2018: названы победители кинофестиваля
Украинско-словацкий фильм Межа победил на фестивале во Франции
Ой, мама! Линолеумфест определил лучшие мультфильмы
Контрабанда, беженцы и убийства: украинское кино покоряет кинофестиваль в Европе
Лента о побеге из Северной Кореи собрала аншлаг на фестивале Docudays
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка