Венецианский кинофестиваль: кто получил Золотого льва

На Венецианском кинофестивале назвали обладателя Золотого льва.

В Венеции завершился 75-й международный кинофестиваль и Золотой лев достался автобиографическому фильму Альфонсо Куарона Рома, сообщается на сайте кинофестиваля.

Картину сняли для сервиса Netflix. Она рассказывает о жизни рядовой семьи среднего достатка в Мехико в 70-х годах ХХ века.

Лучшего режиссера жури присудили Жаку Одияру, который снял фильм Братья Систерс.

Гран-при получил Йоргос Лантимос за комедию Фаворитка. Она рассказывает об интригах при дворе британской королевы Анны Стюарт.

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К слову, студия Universal Pictures представила новый трейлер фильма Хеллоуин.