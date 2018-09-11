Фильм о мальчике из Донбасса может побороться за Оскар

Американская киноакадемия, которая присуждает Оскары, рассматривает документальный фильм про жизнь мальчика на Донбассе – Отдаленный лай собак.

Отдаленный лай собак – это документальный фильм о 10-летнем мальчике, который с бабушкой живет неподалеку от зоны боевых действий на Донбассе.

На рассмотрение оскаровского жюри фильм попал благодаря тому, что победил на пяти престижных кинофестивалях, которые квалифицированы Американской киноакадемией, сообщил Азад Сафаров, ассистент датского режиссера Саймона Леренга Вильмонта, снявшего картину.

Так, лента получила шанс на то, чтобы попасть в лонг-лист номинации на Оскар за лучший документальный фильм. Из него впоследствии формируется шорт-лист, а затем и список из пяти лент-номинантов.

Отдаленный лай собак снимался в селе Гнутово (Донецкая обл.) в 2015-2017 годах.

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Напомним, на Оскар от Украины выбрали фильм Донбасс.