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Ведущие Евровидения засветились на съемках сериала Марк+Наталка

Ведущие Евровидения 2017 Александр Скичко и Тимур Мирошниченко засветились на съемках нового сериала Марк+Наталка на телеканале ICTV.

Олександр Скічко та Тимур Мірошниченко на зйомках Марк+Наталка

Украинские телеведущие Александр Скичко и Тимур Мирошниченко появились на съемочной площадке сериала Марк+Наталка.

В сети уже появились первые видео бэкстейджа.

Судя по кадрам, в сериале Марк+Наталка Александр Скичко и Тимур Мирошниченко сыграют самих себя.

Читайте: Осенние новинки от ICTV: Папаньки и Марк+Наталка

Ранее стало известно, что в комедийном ситкоме Марк+Наталка зрители увидят также Виктора Бронюка, Лилию Ребрик и Дмитрия Коляденко.

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