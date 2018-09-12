48 бутылок пива, 10 пицц и фарфор – райдер Иглесиаса перед концертом в Киеве

Концерт Энрике Иглесиаса на НСК Олимпийский в Киеве состоится 30 сентября. В сети уже появился бытовой райдер испанского певца.

Украинские журналисты раздобыли бытовой райдер Энрике Иглесиаса, который 30 сентября выступит в Киеве.

На завтрак артист предпочитает омлет и овсянку. На ланч – вегетарианский суп с грибами, салат из овощей и мясо баранины.

Ужинать Иглесиас будет блюдами из картофеля и риса, а также салатами, пишет КП.

В продакшен-офисе обязательно должна находиться соковыжималка с большим выбором фруктов и овощей.

Еда и напитки для Иглесиаса должны подаваться исключительно на тарелках и в чашках из китайского фарфора, а столы должны быть накрыты скатертями.

В интервью певец упоминает, что редко употребляет алкоголь, а если пьет, то только водку.

Поэтому в гримерке Иглесиаса должны быть две бутылки французской Grey Goose и одна голландская Kettle One.

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Также для себя и своей команды музыкант заказал 36 пол-литровых бутылок родниковой воды комнатной температуры, сок алоэ с мякотью, а также низкокалорийные напитки – колу и энергетики.

В гримерке также должна быть баночка меда и американские жевательные конфеты Twizzlers со вкусом клубники.

После окончания концерта Иглесиас планирует расслабиться с командой (всего 30 человек).

Певец заказал 48 бутылок холодного пива, 10 больших пицц и 5 видов суши.

Их должны доставить за час до окончания концерта в специальное помещение.

Кcтати, это не первый концерт Энрике Иглесиаса в Киеве. 10 лет назад он выступал во Дворце спорта.

Фото: Dreamstime