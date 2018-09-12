Джамала презентовала клип к песне Крила

Известная украинская певица Джамала опубликовала клип на песню Крила.

Известная украинская певица Джамала опубликовала в Youtube клип на песню Крила, который снимали в Киеве на заводе Кузня на Рыбальском.

Режиссером стала Анна Копылова, которая уже делала для певицы клип на песню Шлях додому.

Джамала заявила о том, что ее песня – о поддержке, в которой нуждается каждый из нас.

– Не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный? В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь-то вера, ангел или любимый человек рядом, – объяснила певица.

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К слову, известный, украинский певец Олег Винник презентовал новый клип на песню Ты в курсе.

Видео: Jamala | Джамала

Фото: Jamala | Джамала