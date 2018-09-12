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Голая на коне: интимные снимки Дженнер попали в сеть (18+)

В сеть попали интимные фото американской топ-модели, сестры Ким Кардашьян Кендалл Дженнер.

Снимки полностью обнаженной звезды опубликовал Telegram-канал Super.

– Целый фотосет с абсолютно обнаженной моделью из неопубликованной книги фотографа Рассела Джеймса оказались в сети, однако потом были удалены. Мы успели скачать горячие фотки специально для вас, – говорится в сообщении.

ФОТО: Super

Читайте: Топ-10 самых красивых женщин мира всех времен (ГОЛОСОВАНИЕ)

Напомним, что это не единичный случай, так в сеть попадали интимные фото Риз Уизерспун, Меган Маркл, супермодели Хайди Клум, звезды эротического фильма 50 оттенков серого Дакоты Джонсон. И это далеко не полный список.

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