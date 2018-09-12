Голая на коне: интимные снимки Дженнер попали в сеть (18+)

В сеть попали интимные фото американской топ-модели, сестры Ким Кардашьян Кендалл Дженнер.
Снимки полностью обнаженной звезды опубликовал Telegram-канал Super.
– Целый фотосет с абсолютно обнаженной моделью из неопубликованной книги фотографа Рассела Джеймса оказались в сети, однако потом были удалены. Мы успели скачать горячие фотки специально для вас, – говорится в сообщении.
ФОТО: Super
Читайте: Топ-10 самых красивых женщин мира всех времен (ГОЛОСОВАНИЕ)
Напомним, что это не единичный случай, так в сеть попадали интимные фото Риз Уизерспун, Меган Маркл, супермодели Хайди Клум, звезды эротического фильма 50 оттенков серого Дакоты Джонсон. И это далеко не полный список.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+