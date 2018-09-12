Почти за $52 тыс. – на аукционе продали первую запись Дэвида Боуи

Первую демозапись известного британского певца Дэвида Боуи продали на аукционе почти за 40 тыс. фунтов стерлингов (около $52 тыс.).

На аукционе в Великобритании первую демозапись известного певца Дэвида Боуи, которая была записана в 1963 году, продали за почти 40 тыс. фунтов стерлингов (около $52 тыс.), сообщает The Guardian.

По словам музыкальных специалистов Omega Auctions, торги вокруг записи были настолько огромные, что окончательная цена почти в 4 раза превысила начальную ставку лота.

На записи 16-летний Боуи исполняет песню I Never Dreamed со своей первой группой The Konrads. Запись сделали для компании Decca, которая не стала сотрудничать с группой.

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Дэвид Боуи был частью группы The Konrads в период с 1962-1963 годы. Никаких официальных аудиозаписей группы за этот период нет.

К слову, британский музыкант, экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station.