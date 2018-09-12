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Расписание дня голливудской звезды озадачило фанатов

Голливудский актер Марк Уолберг опубликовал описание того, как строит свой день.

Марк Уолберг опубликовал свой распорядок дня в истории Instagram.

Пользователи отмечают, что кажется, будто актер живет жизнью какого-то сверхчеловека — с духовными практиками и ежедневными испытаниями холодом.

Но есть в его распорядке и кое-что просто человеческое.

Расписание Уолберга в последнее время стало громкой темой для обсуждения.

Во-первых, потому что актер очень изменился за последнее время – привел свое тело в отличную форму. теперь в свои 47 его тело выглядит на 25.

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Во-вторых, в августе актер уговорил начальство одного из фитнес-центров Нью-Йорка открыть заведение в четыре часа утра — только для него и его тренировочной команды.

Как и любой обычный человек, спит здоровые семь часов в день. Вот только подъем у него намечен на 2.30 утра.

То, что Уолберг вытворяет потом, и вовсе напоминает рутину суперсолдата, нежели голливудской суперзвезды.

Актер тренируется дважды в день. Ежедневно тратит полчаса на гольф — это не только забава богачей, но еще и тренировка мышечного корсета и эстетичной осанки.

Кроме того, в день героя боевиков входят не только куча тренировок и разговоров с агентами, но получасовая утренняя молитва и почти час восстановления в настоящей криокамере — специальном устройстве, температура в котором опускается до 170 градусов ниже нуля.

Кушает Уолберг 7 раз за день. И не менее 4,5часов оставляет на семью (у актера 4 ребенка).

 

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Had a special visitor on set today, my beautiful wife. 

Публикация от Mark Wahlberg (@markwahlberg)

Напомним, Марк Волберг возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2017 года.

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