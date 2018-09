Расписание дня голливудской звезды озадачило фанатов

Марк Уолберг опубликовал свой распорядок дня в истории Instagram.

Пользователи отмечают, что кажется, будто актер живет жизнью какого-то сверхчеловека — с духовными практиками и ежедневными испытаниями холодом.

Расписание Уолберга в последнее время стало громкой темой для обсуждения.

Во-первых, потому что актер очень изменился за последнее время – привел свое тело в отличную форму. теперь в свои 47 его тело выглядит на 25.

Во-вторых, в августе актер уговорил начальство одного из фитнес-центров Нью-Йорка открыть заведение в четыре часа утра — только для него и его тренировочной команды.

Как и любой обычный человек, спит здоровые семь часов в день. Вот только подъем у него намечен на 2.30 утра.

Актер тренируется дважды в день. Ежедневно тратит полчаса на гольф — это не только забава богачей, но еще и тренировка мышечного корсета и эстетичной осанки.

Кроме того, в день героя боевиков входят не только куча тренировок и разговоров с агентами, но получасовая утренняя молитва и почти час восстановления в настоящей криокамере — специальном устройстве, температура в котором опускается до 170 градусов ниже нуля.

Filling you in on everything coming up on Wednesday’s all new episodes of #Wahlburgers. 9pm/8c on A&E. @WahlburgersAE pic.twitter.com/yxkLl9oLCt

— Mark Wahlberg (@markwahlberg) 21 августа 2017 г.