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В Лондоне умерла звезда Мстителей

В Лондоне скончалась известная актриса Фенелла Филдинг, сыгравшая роли в фильмах Мстители, Молокососы и других.

Артистка умерла в возрасте 90 лет от последствий инсульта. Об этом сообщило издание The Guardian.

Актриса Фенелла Филдинг родилась в Лондоне в 1927 году. За годы карьеры она сыграла более, чем в 40 киноработах, а также являлась сценаристом и продюсером.

Филдинг прославилась также ролями в комедийных лентах, среди которых Так держать, Записки Пиквикского клуба, Все вместе и другие. Кроме того, она часто появлялась в телевизионных программах, много снималась и была одной из самых ярких звезд Британии в 60-х годах. Параллельно с работами в кино и театре, она занималась озвучанием мультфильмов.

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