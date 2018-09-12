В Оскаре установлен первый в Восточной Европе высококонтрастный лазерный HDR проектор

Обновленный зал №4 в кинотеатре Оскар (Gulliver) стал первым залом не только в Украине, но и в Восточной Европе, где установлен высококонтрастный лазерный HDR проектор Barco Laser Flagship.

Насыщенность и расширенная цветовая палитра, яркое и качественное 3D создают WOW-effect для зрителя в сравнении с традиционными поляризационными 3D системами. Также обновленный зал стал первым залом в Украине, сертифицированным для показа фильмов в формате EclairColor.

Кроме того, зал оснащен уникальным киносабвуфером MAG THOR. Это единственный в мире сабвуфер, который работает в частотном диапазоне от 18 Гц при мощности в 5000т, что позволяет зрителю не только услышать, а и прочувствовать звуковые эффекты.

Оскар стал первым кинотеатром в Украине, где установлен MAG THOR. На данный момент в мире существует всего несколько кинотеатров с таким уровнем звука. Один из них – кинотеатр Village Cinemas в Афинах, который победил в номинации Лучший реконструированный зал в мире – 2018 по версии ICTA (International Cinema Technology Association) в Лас-Вегасе.

Такой технологичный сабвуфер разработан украинской компанией MAG Audio – крупнейшим в Восточной Европе производителем профессиональных звуковых систем для киноконцертных комплексов, расположенным в городе Белая Церковь (Киевская область).

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Также, в обновленном зале реализована технология DANA solution от Mag Audio – решение, которое передает звуковые эффекты 5.1/7.1 без использования процессора Dolby, или любого другого звукового процессора в кино. Проект технического оснащения зала реализовала самая большая киноинтеграционная компания в Европе – CinemaNext.

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