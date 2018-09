Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера 2018 года

Jay-Z стал самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем 2018 года.

Рэпер Шон Картер, который выступает под псевдонимом Jay-Z стал самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем 2018 года по версии журнала Forbes.

За последние 12 месяцев музыканту удалось заработать $76,5 млн.

Возглавить рейтинг Картеру удалось благодаря альбому Everything Is Love, который он записал вместе с супругой Бейонсе. Кроме того, он заработал с помощью гастролей On The Run II.

На втором месте оказался Шон Комбс (Love), который заработал $64 млн.

Третья строчка рейтинга досталась Кендрику Ламару и его заработанным $58 млн.

