Рецензия на фильм Человек, который убил Дон Кихота: трагикомедия Гиллиама

13 сентября на большие экраны выходит многострадальная лента Терри Гиллиама Человек, который убил Дон Кихота. Факты ICTV уже посмотрели фильм и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

Мне посчастливилось увидеть ленту Человек, который убил Дон Кихота за 2 месяца до украинской премьеры на Одесском кинофестивале. Есть такая соблазнительная приманка в кинофестах – вы насыщаетесь десятками кинолент на год вперед, и просто наблюдаете за их появлениями на больших экранах в течение года. Или же чисто за своим друзьями или знакомыми, которые с нетерпением ожидают тот или иной фильм, а вы уже можете вынести вердикт очередной работе Гаспара Ноэ, Гаса Ван Сента, Педро Альмодовара и других.

Что же, на ленту я попала случайно, не имея билета и приглашение, простояла в очереди 30 минут на last minutes access (часто применяют на кинофестивалях, когда при наличии свободных мест в порядке живой очереди, вы попадаете на желанный сеанс) и через минуту до начала титров я уже расположилась в удобном кресле кинотеатра.

За первые полчаса просмотра фильма мне впервые за несколько последних сеансов не хотелось покинуть зал, я не искала взглядом человека из своего ряда, который вот-вот покинет кинотеатр и я с ним “под шумок” проскользну к выходу. Я не ожидала от фильма чего-то гениального, как это было с работой Все знают иранского режиссера Асгара Фаргади с Пенелопой Круз и и Хавьером Бердемом, и в итоге, после пересмотра, имела ощущение “сытого человека”, который получил хорошую порцию качественного кино.

Сюжет

Вы наверное слышали, что лента Человек, который убил Дон Кихота является судьбоносной для Терри Гиллиама, хотя бы потому, что снимал он ее 20 лет. Но сначала о сюжете, ради реализации которого он вынужден был поставить на кону все.

Циничный режиссер рекламы Тоби (Адам Драйвер), трудясь в Испании над очередным рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправляется в поселок, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм — о Дон Кихоте. Однако жители села не спешат принимать его в теплые объятия, поскольку тот фильм погубил судьбы многих, включая старого сапожника Хавьера (Джонатан Прайс), которого Тоби много лет назад нарядил в костюм Дон Кихота, и с тех пор старик его не снимает, считая себя тем самым Рыцарем Печального Образа, о котором писал Сервантес.

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Дон Кихот принимает Тоби за своего оруженосца Санчо Пансу и втягивает его в безумные приключения с погонями от полиции, перестрелками, нелегальными иммигрантами, большой любовью, а также настоящими рыцарскими турнирами. Именно здесь реальность начинает трансформироваться в фантазию, а правду трудно отличить от вымысла.

Сначала Тоби отчаянно пытается убежать от старика и его безумных фантазий, но постепенно проникается к нему симпатией и сочувствием и уже не может бросить его на произвол судьбы.

Режиссерская работа

Картина, которая почти разрушила карьеру Терри Гиллиама, возвращает его на вершину славы, всюду звучат фанфары, а зрители не скупятся на громкие аплодисменты съемочной группе. Фатальности придает тот факт, что в июне этого года Парижский суд лишил Гиллиама прав на ленту Человек, который убил Дон Кихота. По решению суда, картина принадлежит первому продюсеру проекта Пауло Бранко, с которым режиссер прекратил работу в 2017 году.

На самом деле события вокруг Дон Кихота поразительно похожи на сюрреалистическую ленту, которых Терри снял достаточно – постановщик в погоне за мечтой оказывается в плену собственных предубеждений, фантазий и приемов, которые безнадежно устарели.

Человек, который убил Дон Кихота еще и о том, как литература и кино, способные изменить жизнь обычных людей, стоит им только к ней присоединиться.

— Твое кино разрушило нашу жизнь, – скажут главному герою Тебе его актеры в фильме.

Режиссер дает понять зрителю, что не стоит верить всему, что ты видишь, так как это может быть обычным розыгрышем. Однако зритель продолжает наивно верить Гиллиаму. Даже когда, казалось бы, правда моментально превращается в фейк. Режиссер в картине поднимает зрителя как на карусели и у него начинает идти кругом голова от всего происходящего.

Гиллиам с помощью социальной сатиры, в едкой форме высмеивает закоренелые стереотипы, что “все мусульмане – террористы”, “женщины актрисы – проститутки”, а российские олигархи – “бездушные существа”. Не секрет, что последний пункт о стиле жизни российских богачей, особенно “поразил” наших восточных соседей, которые уже успели посмотреть картину. Не без доли сарказма, на примере российского олигарха и владельца водочной компании Mishkina Vodka Гиллиам провел параллель с Трампом, который постоянно хочет, чтобы его развлекали.

В фильме британец еще раз напоминает, что миром правят деньги, перед которыми человек легко теряет достоинство, они покупают любовь и разрушаются определенные нравственные идеалы. Образ прекрасной Дульсинеи сегодня отождествляется с элитной проституткой, а прекрасный рыцарь – это пережиток истории.

Гиллиам тщательно продумал каждый кадр. В этом плане он, как и его герой – визионер, то есть – смотрит в будущее. При этом давая понять, что все же главным провидцем был и остается Дон Кихот, несмотря на то, что многие считают его сумасшедшим.

Актерская работа

Пока вы еще не смотрели фильм, можете пофантазировать, какого Санчо Пансу мог бы сыграть Джонни Депп или Дэнни Де Вито, которые 20 лет назад рассматривались главными кандидатами на роль Тоби Гризони. Все же время расставило все на свои места и роль досталась американскому актеру Адаму Драйверу (Молчание, Патерсон). Не секрет, что в каждом фильме он выкладывается на все 100% и даже больше (даже пытался на своих плечах вытянуть ленту Звездные войны: Последние джедаи). Однако в роли талантливого режиссера Тоби Гризони он покоряет по-особенному. Если бы лента не просто закрывала Каннский кинофестиваль, а была бы в программе, то Драйвер смело мог бы потягаться за награду Лучшей мужской роли с Марчелло Фонте, сыгравшего в Догмене.

Его Тоби проходит тернистый путь от начинающего режиссера, который снимает свой первый фильм, циничного режиссера-рекламщика, корыстного Санчо Пансы и, наконец, настоящего фантазера, который не желает больше сдерживать свои фантазии, а готов так сказать, окунуться в их объятия.

Безумный старик открывает Тоби глаза на всю его жизнь, и она кажется ему бессмысленной и никчемной, а сам Драйвер в свою очередь, открывает на это глаза зрителю, заставляя взглянуть на свою жизнь со стороны и подумать над тем, что никогда не поздно сделать шаг назад.

Если бы Гиллиам снял ленту раньше, то в роли Дон Кихота вы бы увидели или французского актера Жана Рошфора или британского сэра Шона Коннери. Собственно произошло, как произошло и роль досталась Джонатану Прайсу. Его узнает каждый фанат сериала Игра престолов, валлийский актер сыграл там религиозного фанатика. Но и с ролью Дон Кихота Прайс прекрасно справился.

Сейчас модно “оставлять след”. Что ж, есть в фильме и украинский, который оставила французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко. В фильме ей досталась роль Джеки – жены продюсера рекламы, роль которого исполнил шведский актер Стеллан Скарсгорд. Героиня Куриленко не безразлична к главному герою и делает различные попытки, чтобы соблазнить Тоби деньгами и телом. В самом деле, Куриленко сыграла в силу своих способностей, а больше от нее ожидать и не стоит.

Открытием в фильме для меня стала португальская актриса Жуана Рибейру, исполнившая роль Анхелика/Дульсинеи. В 15 лет Тоби вскружил ей голову, взяв на главную роль в своем фильме и наобещал, что она может достичь высот. Но через десять лет мечты Анхелики с треском разбились о суровую реальность: она отправилась в большой город, недолго поработала моделью, а после стала девушкой из эскорта, пока ее не подобрал одиозный российский бизнесмен и не превратил в свою игрушку.

В общем все актеры справились с поставленной задачей на отлично. Даже тот факт, что иностранцы из рассказов и бурной фантазии пытаются воплотить образ типичного русского богача часто нелепо и вы поспешно готовы вынести вердикт Не верю! Так, испанский актер Жорди Молья (Кокаин, Коломбиана, Человек-Муравей), с присущей ему харизмой, сделал это довольно хорошо.

Вердикт

Первое, что хочется сказать, Человек, который убил Дон Кихота несмотря на весь трагикомический лейтмотив на грани приключенческого фэнтези – лента не “под попкорн и газировку”. И если вам больше нравится боевичок с крутыми специфектамы или комедия, чтобы просто расслабиться и посмеяться, тогда новинка Гиллиама не для вас. Если же вы хотите выйти из кинотеатра, разгадывая пазлы, которыми режиссер снабдил свою работу – это самое оно.

Конечно, я рекомендую фильм, ведь он при всей многострадальной истории создания получился довольно хорошим. И если выделить главную идею Человека, который убил Дон Кихота, я бы сказала, что этот фильм – не о рыцарях, которых вообще сейчас не часто встретишь на экранах, он сделан в не менее благородном жанре кино о кино. Ведь по версии Гиллиама, режиссура и есть современное донкихотство, тотальное отрицание реальности в угоду собственном воображении.

Режиссер каждый раз метафорически надевает латы, берет копье и садится на коня, то есть пишет сценарий, ищет актеров и в очередной раз отправляется снимать то, чего нет – кино. Он делает одни и те же действия снова и снова, надеясь на разный результат, а это, как известно, и есть первый признак сумасшествия.

Стоит отметить, что на высоте в ленте и операторская работа. Главный камерамен фильма Никола Пекорини работал с Гиллиамом еще при создании культовой фантасмагории Страх и ненависть в Лас-Вегасе.

Если бы фильм Человек, который убил Дон Кихота был в конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля, работа точно претендовала на пальмовую ветвь. Вполне возможно в конце 2018 киноакадемики решат выдвинуть его на Оскар или Золотой глобус.

Сюжет: 10/10

Режиссура: 10/10

Игра актеров: 9/10

Атмосфера: 10/10

Общая оценка Фактов ICTV: 10/10

К слову, Факты ICTV также публиковали рецензию на триллер Монахиня.

Мария Степанюк

Фото: IMDb.

Відео: Arthouse Traffic.