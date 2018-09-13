В окружении сексуальных девушек! Олег Скрипка представил клип Кобіта

Украинский певец Олег Скрипка представил клип на песню Кобіта.

Олег Скрипка записал клип на песню Кобіта во Львове.

– Мы не могли просто поехать во Львов и снять просто Олега Скрипку и просто красивые пейзажи: мы были бы не мы, если бы сделали то, что первым придет в голову! Как результат – вышла работа, которую хочется досмотреть до конца! Уверены, что Львов отныне будут называть не городом Льва, а городом Львиц! – комментирует режиссер видео Елена Винярская.

По словам лидера группы ВВ, своей новой песней он хотел бы стать на защиту современных девушек.

Кобіта с галицкого диалекта – это суперовая, классная девушка или женщина. Сейчас существуют определенные предубеждения касательно красивых и стильных барышень: их критикуют или вообще высмеивают. Однако я охотно стану на их сторону! Да, они любят покрутить нами, мужчинами, но такова наша тяжелая мужская доля, что уж поделаешь! – улыбается Олег Скрипка.

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Напомним, Джамала презентовала клип к песне Крила.