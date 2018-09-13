PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве/

Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве

Песенный конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая.

Євробачення 2018 Ізраїль

Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве, сообщили организаторы конкурса.

– 64-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Expo Tel Aviv в Израиле во вторник 14 мая, четверг 16 мая и субботу 18 мая 2019 года, — говорится в заявлении.

Читайте: Не будем показывать мужиков в юбке – почему Турция бойкотирует Евровидение

Напомним, Израиль рассматривал четыре города-претендента на проведение Евровидения 2019. Среди них были Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.

Фото: Eurovision

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Євробачення 2018
Не будем показывать мужиков в юбке – почему Турция бойкотирует Евровидение
Украина впервые не поедет на детское Евровидение
У Израиля могут забрать Евровидение 2019: Нетту обвинили в плагиате
Украинский брендинг Евровидения 2017 получил Каннского льва
Євробачення 2018 Ізраїль
Где пройдет Евровидение 2019: Израиль назвал 4 города
Руслана
У меня есть цель: Руслана сделала заявление об участии в Евровидении
Лучшие выступления на Евровидении: Украина – в топ-6
Результати голосування у фіналі Євробачення 2018
Результаты финала Евровидения 2018
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка