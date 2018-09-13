Песенный конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая.
Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве, сообщили организаторы конкурса.
– 64-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Expo Tel Aviv в Израиле во вторник 14 мая, четверг 16 мая и субботу 18 мая 2019 года, — говорится в заявлении.
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Напомним, Израиль рассматривал четыре города-претендента на проведение Евровидения 2019. Среди них были Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.
Фото: Eurovision
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