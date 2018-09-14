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Цвет настроения черный: Киркоров и Крид сняли совместный клип (18+)

Рэпер Егор Крид и эстрадный певец Филипп Киркоров презентовали совместный клип на песню Цвет настроения черный.

В клипе Тимати предлагает Киркорову стать членом лейбла Black Star.

Далее Егор Крид вместе с Филиппом Киркоровым спускаются в подвал и переодеваются в черные одеяния.

Читайте: На церемонии Pornhub: Kanye West и Lil Pump показали совместный клип

подвал В одном из эпизодов исполнители предстают в образах персонажей сериала Во все тяжкие.

В клипе присутствует много рекламы различных продуктов и сервисов.

Новая песня это отсылка к старому видео Филиппа Киркорова, которое взорвало сеть 4 месяца назад.

Осторожно, нецензурная лексика!

Ранее Факты ICTV писали, что

Видео: BlackStarTV

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