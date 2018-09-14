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Лучший день: Потап и Олег Винник презентовали совместный клип

Потап и Олег Винник презентовали клип на песню Найкращий день. Песня станет саундтреком к украинской комедии Скажене весілля.

Автором слов и музыки в этой композиции выступил Потап, а режиссером клипа – Леонид Колосовский, пишет 112.ua.

– После того, как я увидел сцену с Олегом в фильме, сразу понял, что быть дуэту! Мы встретились, все обсудили, и уже на следующий день куражно, весело и по-бешеному записали песню на студии. Вообще, уникальная ситуация, когда двое разнохарактерных харизматичных мужчин встречаются на одной съемочной площадке: поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах, – рассказал  Потап.

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В клипе артисты поют и танцуют на фоне желтого микроавтобуса, который стал символом этой комедии.

Ранее Факты ICTV писали, что Олег Винник презентовал новый клип на песню Ты в курсе.

Видео: MOZGI Entertainment

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