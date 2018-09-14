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Сару Джессику Паркер обвинили в воровстве украшений на $70 тыс.

Звезду сериала Секс и город Сару Джессику Паркер обвинили в воровстве дорогих ювелирных украшений на сумму около $70 тыс.

Сара Джесіка Паркер

Владелица марки ювелирных украшений Kat Florence Design Кэт Флоренс заявила, что в 2016 году Сара Джессика Паркер снималась в рекламном промо, после которого не вернула ювелирные украшения, сообщает Harper’s Bazaar.

По ее словам, стоимость “украденного” кольца – $27 тыс., а серьги оценивались в $40 тыс.

Дизайнер потребовала разобраться в суде с этим инцидентом. От Сары Джессики Паркер она ждет материальной и моральной компенсации в $150 тыс.

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Адвокаты актрисы уже назвали заявление дизайнера возмутительным, акцентировав на том, что она не могла взять себе чужое.

Сама Сара Джессика Паркер отметила, что вместо оговоренных контрактом $7,5 млн за промо-компанию, ей заплатили только $1,4 млн.

Сегодня представители обеих сторон согласились встретиться в Нью-Йорке.

Кстати, недавно в Испании обокрали певца Дэдди Янки – автора популярной песни Despacito.

Фото: Dreamstime

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