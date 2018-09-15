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10 млн просмотров за сутки! Эминем взорвал You Tube новым клипом

Американский рэпер Эминем представил клип на песню Lucky You со своего нового альбома.

Емінем

Композиция записана совместно с рэпером Джойнером Лукасом. В ролике исполнители сталкиваются с толпой клонов-зомби в черной одежде и с красными глазами, повторяющих каждое их движение.

Клип Lucky You за первые сутки посмотрели 10 миллионов раз, поставили 986 тысяч лайков и 14 тысяч дизлайков. Сейчас у него уже 17 миллионов просмотров.

Читайте: Цвет настроения черный: Киркоров и Крид сняли совместный клип (18+)

Lucky You стала вторым синглом из последнего альбома Эминема Kamikaze, релиз которого состоялся в конце августа.

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