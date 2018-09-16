В третье воскресенье сентября традиционно празднуют День отца. Популярность не освобождает от родительских обязанностей. Поэтому Факты ICTV собрали для вас примеры звездных папочек, на которые стоит равняться.

Знаменитости такие же люди, которые балуют своих чад, но и не забывают о своей ноше лидера мнения. Некоторые украинские и мировые звезды давно стали эталоном идеального отца.

Элтон Джон





День отца: как звездные папочки воспитывают детей / 3 фотографии

70-летний британский певец Элтон Джон и 55-летний канадский режиссер Дэвид Ферниш вместе более 20 лет. У мужчин подрастают двое сыновей, рожденных суррогатной матерью.

Отметим, что своих детей супруги оставили без наследства, чтобы приучить мальчиков к труду.

– Конечно, я хочу, чтобы мои мальчики ни в чем не нуждались, но обрекать их на жизнь с серебряной ложкой во рту – значит собственноручно разрушить им ее. Они уже обречены на невероятные судьбы, я не буду притворяться, что они обычные дети из обычной семьи, – отметил Элтон Джон.

К слову, в 2009 году пара пыталась усыновить ВИЧ-положительного мальчика из украинского интерната, но чиновники отказали, сославшись на то, что однополые браки в Украине не признаются.

Уилл Смит

Известный голливудский актер воспитывает троих детей: сына Трея (от первого брака), сына Джейдена и дочь Уиллоу. С дочкой он появился в картине Я — легенда, а с сыном Джейданом — в фильме В погоне за счастьем и После нашей эры.

3 правила хорошего отца от Уилла Смита:

Мы с моей женой Джадой стараемся давать детям максимальную свободу во всем: в работе, личной жизни и учебе. В нашей семье не принято наказывать детей, ограничивая их свободу. Главное – научить их принимать решения и нести за них ответственность.

Важно, чтобы дети смогли объяснить, почему они поступили так, а не иначе, и понимали последствия своих действий.

Мы действительно считаемся с мнением детей, принимаем их такими, какие они есть. И всеми силами стараемся развивать их таланты.

Андрей Шевченко





День отца: как звездные папочки воспитывают детей / 3 фотографии

Легендарный украинский футболист вместе со своей женой, американской моделью Кристиан Пазик воспитывает четверых сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдер-Габриэля.

Андрей Шевченко рассказывает, что старший сын очень любит следить за статистикой играков сборной Украины, а Кристиан даже пошел по стопам отца и занимается футболом.

– Для меня важны спорт и образование. Если я буду понимать, что мой сын для продвижения в спорте не будет ходить в школу, то, скорей всего, я откажусь от спорта. Потому что я считаю, что эти вещи должны идти параллельно, – отмечает спортсмен.

Сергей Притула





День отца: как звездные папочки воспитывают детей / 3 фотографии

Известный украинский телеведущий и комик воспитывает двоих детей: сына Дмитрия (от первого брака) и дочь Соломию.

– В 2008-м, когда родился Дима, я не вылезал из гастролей, из Камеди, даже в кризисные месяцы той осени. Затем разрывался на три телепроекта и один (проект) на радио. Я пропустил момент, когда у нас отпал пупчик, когда мы сделали первый шаг, когда у нас вылез первый зуб и когда было сказано первое слово, – поделился телеведущий.

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Однако заверил, что с дочкой повторений не будет.

В интервью Сергей не раз отмечал, что не хочет вырастить избалованных детей. Поэтому с детства приучает их к труду и ответственности.

Марк Цукерберг





День отца: как звездные папочки воспитывают детей / 3 фотографии

Марк Цукерберг со своей женой Присциллой Чан воспитывают двух дочек: старшую Макс и младшую Август.

Однажды Марк поведал несколько золотых правил воспитания:

Работать на себя. Дети должны видеть успешных родителей, которые умело совмещают бизнес и личную жизнь. Цукерберг считает, что можно и даже нужно брать детей с собой на работу. Так они с малых лет будут наблюдать за рабочим процессом, успехами и неудачами родителей.

Обеспечить финансовую стабильность для своей семьи. Если у детей будет финансовый тыл в виде родителей, они смогут рискнуть и попробовать себя в профессии, возможно, менее прибыльной, но более интересной для них.

Поддерживать интересы своих детей.

Показывать детям, что вы ими гордитесь.

К слову, телеканал ICTV организовал в Ботаническом саду День отца. На празднике присутствуют звездные отцы, есть игры для детей и родителей.