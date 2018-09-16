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В США умер актер из Секретных материалов

В США умер известный актер Питер Донат.

В США в возрасте 91 года умер актер Питер Донат, который известен своей ролью в сериале Секретные материалы, сообщает Daily Mail.

Актер скончался в своем доме в Калифорнии из-за осложнений диабета.

Донат сыграл Уильяма Малдера в шести эпизодах популярного сериала Секретные материалы.

Он также снимался в фильмах Крестный отец 2, Китайский синдром, До мозга костей. Актер всю жизнь играл в театре и получил премию Theatre World Award за роль принца Леопольда в спектакле Первый джентльмен.

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К слову, в Лондоне скончалась известная актриса Фенелла Филдинг, сыгравшая роли в фильмах Мстители, Молокососы и других.

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