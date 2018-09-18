Перед миллионами: режиссер сделал предложение любимой на премии Эмми

Режиссер Гленн Вейс сделал предложение своей девушке Джен Свендсен во время вручения премии Эмми.
Гленн Вейс получил премию Эмми за лучшую режиссуру комедийно-музыкального шоу. Во время своей речи режиссер сначала вспомнил о своей матери, которая умерла за две недели до торжества.
После чего он обратился к Свендсен: Тебе, наверное, интересно, почему я не люблю называть тебя своей девушкой? Потому что я хочу называть тебя своей женой.
После этих слов зал сорвался и начал аплодировать.
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– Я еще не спрашивал!, – добавил Вейс.
В это время его возлюбленная вышла на сцену и приняла предложение.
Ранее Факты ICTV писали, что фермер из Шотландии сделал предложение своей девушке, написав маркером фразу “Ты выйдешь за меня?” на одной из своих коров.
Видео: MrTreknation