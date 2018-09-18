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Триумф Игры престолов: лауреаты премии Эмми-2018

В США отгремела ежегодная премия Эмми. 70-я церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщается на сайте премии.

Главную награду Эмми в номинации Лучший драматический сериал получила Игра престолов.

  • Лучший комедийный сериал: Удивительная миссис Мейзел
  • Лучшая комедийная актриса: Рэйчел Броснахэн (Удивительная миссис Мейзел)
  • Лучшая актриса второго плана (комедия): Алекс Борштейн (Удивительная миссис Мейзел)
  • Лучший комедийный актер: Билл Хейдер (Барри)
  • Лучший актер второго плана (комедия): Генри Уинклеру (Барри)
  • Лучший драматический актер: Мэттью Риз (Американцы)
  • Лучшая драматическая актриса: Клер Фои (Корона)
  • ЛУчший актер второго плана (драма): Питер Динклэйдж (Игра престолов)
  • Лучшая актриса второго плана (драма): Тэнди Ньютон (Мир Дикого Запада)
  • Лучший режиссер драматического сериала: Стивен Долдри (Корона)
  • Лучшие сценаристы драматического сериала: Джоэль Филдс и Джозеф Вайсберг (Американцы)
  • Лучшее скетчевое варьете: Saturday Night Live
  • Лучший мини-сериал: Американская история преступлений
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Триумф Игры престолов: лауреаты премии Эмми-2018 / 8 фотографий

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Ранее Факты ICTV писали, что Netflix выпустил тизер финального, шестого сезона сериала Карточный домик, в котором показал могилу 46-го президента США Фрэнсиса Андервуда.

Фото: Getty Images

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