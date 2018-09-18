В США отгремела ежегодная премия Эмми. 70-я церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщается на сайте премии.
Главную награду Эмми в номинации Лучший драматический сериал получила Игра престолов.
- Лучший комедийный сериал: Удивительная миссис Мейзел
- Лучшая комедийная актриса: Рэйчел Броснахэн (Удивительная миссис Мейзел)
- Лучшая актриса второго плана (комедия): Алекс Борштейн (Удивительная миссис Мейзел)
- Лучший комедийный актер: Билл Хейдер (Барри)
- Лучший актер второго плана (комедия): Генри Уинклеру (Барри)
- Лучший драматический актер: Мэттью Риз (Американцы)
- Лучшая драматическая актриса: Клер Фои (Корона)
- ЛУчший актер второго плана (драма): Питер Динклэйдж (Игра престолов)
- Лучшая актриса второго плана (драма): Тэнди Ньютон (Мир Дикого Запада)
- Лучший режиссер драматического сериала: Стивен Долдри (Корона)
- Лучшие сценаристы драматического сериала: Джоэль Филдс и Джозеф Вайсберг (Американцы)
- Лучшее скетчевое варьете: Saturday Night Live
- Лучший мини-сериал: Американская история преступлений
Триумф Игры престолов: лауреаты премии Эмми-2018 / 8 фотографий
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Фото: Getty Images