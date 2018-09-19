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Группа Imagine Dragons представила видео на новую песню

Американская группа Imagine Dragons представила новую песню Zero.

Lyrics-видео появилось на официальном канале группы.

Композиция называется Zero. Видео менее чем за сутки собрало почти полмиллиона просмотров.

Читайте: В Киеве выступили Imagine Dragons – как это было

Ранее Факты ICTV писали, что инди-рок группа Imagine Dragons презентовала видео на песню Natural.

Фото:  Jaroslav Noska | Dreamstime.com

Видео: ImagineDragons

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