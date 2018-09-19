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Посмертно: вышел совместный трек покойных рэперов Lil Peep и XXXTentacion

В сети опубликовали совместный трек Lil Peep и XXXTentacion. На момент выхода композиции оба исполнителя умерли.

Композиция появилась на YouTube-канале Lil Peep.

Трек Falling Down исполнили два покойных рэпера Lil Peep и XXXTentacion.

Читайте: Посмертный клип рэпера Lil Peep

О выходе посмертного трека рэперов сообщила мать XXXTentacion. К композиции женщина написала: от меня и мамы Lil Peep.

Ранее Факты ICTV писали, что вышел новый клип XXXTentacion на песню SAD!. Видео было снято еще при жизни репера.

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