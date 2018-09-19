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У меня нет ноги, а у вас сердца – девушка с протезом прошла в финал Мисс Италия

В финал конкурса красоты Мисс Италии вышла девушка с протезом. В интернете девушку начали оскорблять, что она попала на конкурс только потому, что инвалид.

18-летняя Чиара Борди стала одной из трех финалисток конкурса красоты Мисс Италия, пишет The Local.

Девушка отмечает, что ее не интересовала победа. Ей хотелось показать миру, что жизнь может быть прекрасна даже после инвалидности.

Однако, после выхода в финал, на модель обрушились оскорбления в соцсетях, потипу “За тебя голосуют только потому, что ты калека”.

– У меня нет ноги, но у вас нет ни сердца, ни мозгов, – ответила девушка ненавистникам.

Позже в защиту Чиары выступили итальянские политики, артисты и спортсмены.

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Известно, что девушка лишилась ноги в 13 лет, когда ехала на велосипеде и попала под автомобиль. Чиаре ампутировали ступню и часть голени.

Теперь она пользуется протезами, в том числе позволяющими носить обувь на каблуках.

Факты ICTV собрали фотографии красавицы из ее Instagram:

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У меня нет ноги, а у вас сердца – девушка с протезом прошла в финал Мисс Италия / 10 фотографий

Напомним, как модель с синдромом Дауна победила в конкурсе красоты.

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