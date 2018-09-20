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88 млн за сутки! Eminem стал рекордсменом среди рэперов

Американский рэпер Eminem побил рекорд, собрав на YouTube около 88 млн прослушиваний за сутки.

Трек Killshot за сутки собрал более 88 млн просмотров.

Eminem стал рекордсменом среди рэп-исполнителей по этому показателю.

Читайте: 10 млн просмотров за сутки! Эминем взорвал You Tube новым клипом

Сам трек — ответ на дисс (запись одного исполнителя с оскорблениями в адрес другого) Rap Devil музыканта Machine Gun Kelly.

Ранее Факты ICTV писали, что Эминем представил клип на песню Fall.

Фото: eminem

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