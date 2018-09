KISS завершают карьеру и едут в прощальный тур

Легендарная американская рок-группа KISS объявила о том, что отправится в прощальный тур End of the Road.

Группа KISS объявила о прощальном туре End of the Road в эфире финального выпуска шоу America’s Got Talent.

Позже фронтмен группы Джин Симмонс написал в Instagram, что музыканты не могут уйти не сказав “до свидания”.

По его словам, прощальное шоу будет “самым взрывным, самым хитовым и самым громким”.

Какие города и страны посетят музыканты KISS в рамках прощального тура, пока неизвестно.

Читайте: Группа Imagine Dragons представила видео на новую песню The Hardkiss выпустил новый альбом Залізна ластівка 10 млн просмотров за сутки! Эминем взорвал You Tube новым клипом

Напомним, группа KISS была основана в 1973 году в Нью-Йорке.

В 2014 году музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: Frederick M. Brown/Getty Images