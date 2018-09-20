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Мисс Украина 2018 – имя победительницы

В финале национального конкурса Мисс Украина 2018 победила киевлянка Вероника Дидусенко.

Мііс Україна 2018

Об этом сообщается на странице Miss Ukraine в Facebook.

За корону королевы красоты боролись 24 участницы.

Читайте: Топлес и красная дорожка. Топ-20 фото Мисс Украина Вселенная 2018

Кстати, накануне финала Факты ICTV запустили свое голосование и предлагают выбрать фаворитку конкурса.

Фото: Miss Ukraine

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