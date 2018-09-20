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Peligroso Настя Каменских презентовала клип и песню на испанском

Певица Настя Каменских опубликовала клип на песню PELIGROSO.

Настя Каменських

Известная певица Настя Каменских опубликовала в Youtube новую песню PELIGROSO и клип на нее.

В этот раз певица удивила фанатов, исполнив песню на испанском языке.

В клипе Каменских поет в соблазнительном наряде в тропическом лесу. Режиссером выступила Тата Белинина.

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Пользователи в комментариях позитивно восприняли новую песню и добавили, что Каменских очень идет исполнение на испанском языке.

К слову, группа Ленинград презентовала клип на песню Цой.

Видео: NKofficial

Фото: NKofficial (Скриншот)

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