Финал конкурса красоты Мисс Украина 2018 состоится 20 сентября. За главную корону будут бороться 24 участницы.

Конкурс Мисс Украина проводят ежегодно с 1991 года. Победительницы представляют Украину на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.

За свою историю конкурс стал стартовой площадкой для многих украинских девушек, которые достигли успеха благодаря не только победе, но и участию в нем.

Финал конкурса Мисс Украина 2018 состоится 20 сентября. За победу будут бороться 24 участницы.

Мисс Украина 2018 – фото финалисток



Aліна Мойсеєнко

Аліна Міляєва

Анастасія Кривохижа

Анна Данченко

Богдана Тарасік

Вероніка Дідусенко

Вероніка Шувалова

Владислава Кудіцька

Дарина Білик

Дарина Федяєва

Дарія Щербакова

Карина Оліх

Леоніла Гузь

Лілія Галушко

Маргарита Стороженко

Маріам Обертун

Марія Костенко

Марта Пилипів

Мирослава Буденчук

Наталія Оверчук

Олена Вінтоняк

Олена Портнова

Таїсія Роман Юлія Михайліченко Победительница Мисс Украина 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ) / 24 фотографий

Победительница Мисс Украина 2018

Накануне финала Факты ICTV запустили свое голосование и предлагают выбрать фаворитку конкурса!

Напомним, титул Мисс Украина Вселенная 2018 получила Карина Жосан.

Фото: Miss Ukraine