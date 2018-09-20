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Победительница Мисс Украина 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Финал конкурса красоты Мисс Украина 2018 состоится 20 сентября. За главную корону будут бороться 24 участницы.

Міс Україна 2018

Конкурс Мисс Украина проводят ежегодно с 1991 года. Победительницы представляют Украину на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.

За свою историю конкурс стал стартовой площадкой для многих украинских девушек, которые достигли успеха благодаря не только победе, но и участию в нем.

Финал конкурса Мисс Украина 2018 состоится 20 сентября. За победу будут бороться 24 участницы. 

Мисс Украина 2018 – фото финалисток

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Победительница Мисс Украина 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ) / 24 фотографий

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Победительница Мисс Украина 2018

Накануне финала Факты ICTV запустили свое голосование и предлагают выбрать фаворитку конкурса!

Напомним, титул Мисс Украина Вселенная 2018 получила Карина Жосан.

Фото: Miss Ukraine

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