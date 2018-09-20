Финал конкурса красоты Мисс Украина 2018 состоится 20 сентября. За главную корону будут бороться 24 участницы.
Конкурс Мисс Украина проводят ежегодно с 1991 года. Победительницы представляют Украину на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.
За свою историю конкурс стал стартовой площадкой для многих украинских девушек, которые достигли успеха благодаря не только победе, но и участию в нем.
Финал конкурса Мисс Украина 2018 состоится 20 сентября. За победу будут бороться 24 участницы.
Мисс Украина 2018 – фото финалисток
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Aліна Мойсеєнко
Аліна Міляєва
Анастасія Кривохижа
Анна Данченко
Богдана Тарасік
Вероніка Дідусенко
Вероніка Шувалова
Владислава Кудіцька
Дарина Білик
Дарина Федяєва
Дарія Щербакова
Карина Оліх
Леоніла Гузь
Лілія Галушко
Маргарита Стороженко
Маріам Обертун
Марія Костенко
Марта Пилипів
Мирослава Буденчук
Наталія Оверчук
Олена Вінтоняк
Олена Портнова
Таїсія Роман
Юлія Михайліченко
Победительница Мисс Украина 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ) / 24 фотографий
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Победительница Мисс Украина 2018
Накануне финала Факты ICTV запустили свое голосование и предлагают выбрать фаворитку конкурса!
Напомним, титул Мисс Украина Вселенная 2018 получила Карина Жосан.
Фото: Miss Ukraine