Рецензия на фильм Агент Джонни Инглиш: вышла ли комедия массового поражения

Агент Джонни Инглиш 3.0 выходит в прокат в Украине и мире 20 сентября 2018 года. Факты ICTV уже посмотрели комедию и готовы дать свой вердикт: стоит ли вообще тратить время на фильм.

Сразу предупреждаю, что между американской и британской комедиями нужно поставить такое жирное разграничение. Нет-нет, еще жирнее, чем вы себе в уме поставили.

Американский комедийный герой – это остряк, который явно умнее своего материала и тех, кто его окружают (Представляйте себе роли Джона Белуши).

А британский комик – играет неудачника, который хочет жить лучше, но его жизнь становится только хуже.

И его самоуверенность всегда подвергается сомнению, когда что-то идет не так.

Классическим представителем есть, конечно же, Роуэн Аткинсон (вами известен как Джонни Инглиш или Мистер Бин).

Даже не стоит предполагать, кто бы мог еще сыграть неуклюжего и нелепого агента Джонни лучше Аткинсона. Кстати, он же выступил и одним из продюсеров ленты.

Но о его работе позже, поговорим о самой картине.

Юмор

Начну с того, что зал смеялся на протяжении всего фильма. Без преувеличений.

Сценарист давал отдохнуть всего на несколько минут – и снова поражал очередной неловкой ситуацией или диалогом, иногда даже хватало простого взгляда и неуместной фразы персонажей, чтобы зрителей снова поднять на хохот.

Да, львиная часть юмора – это глупые шутехи и нелепые жизненные ситуации, однако не обошлось и без интеллектуального юмора, политического и даже немного “черного юмора”, но снова-таки в воспитанно-британском стиле.

Режиссерская работа

Я не ожидала резких сюжетных поворотов, острой сатиры или артхаусных штук – и правильно делала.

Эту часть комедии снял британский режиссер Дэвид Керр, который не решился реформировать как-то традиционную пародию на фильмы о шпионах-суперагентах.

Режиссер не пытается внедрить мораль и не задает вопросов. Вот вам хорошо снятая комедия – просто смотрите, не думайте много.

Игра актеров

Понятно, что Аткинсон всех затмил, однако другой сценарий и не рассматривался. Как всегда, забавная мимика составляет нехилую конкуренцию Джиму Керри.

Смешная походка, неуклюжие движения и нелепая уверенность в себе – все вместе собрало привычный нам образ, которые снова отыграл свое.

Напарник-помощник Инглиша Боф, которого сыграл Бен Миллер, ничем не впечатлил.

Это персонаж второго плана, который никак не отличился и которого невозможно запомнить.

Да, было так задумано, но мне лично не хватило парочки акцентов на этом герое.

И, конечно же, нас знакомят с опасной и красивой шпионкой. Удачно выбрали нашу Ольгу Куриленко, сделав отсылку к ее роли девушки Джеймса Бонда в 2008.

Ольга хорошо справилась с подобным жанром, несмотря на то, что натерпелась неловких сцен и нелепых падений.

Сказать, блистала – нет, но эффектное появление было, засчитано.

Очень не понравилось, что и тут всунули тему русской шпионки, потому что она тут совершенно необоснованна и уже изрядно надоела.

Вердикт

Этот раз в сценарии использовали политические события и тему современных технологий.

Наверное, именно это и сделало отношение к фильму позитивным и актуальным.

Я не советую фильм любителям фестивального кино и ценителям интеллектуального юмора.

Приходить на него нужно с друзьями в легкий день, когда будет много свободного времени и мало лишних мыслей в голове.

Думаю, это не лучший вариант для просмотра в одиночку, но точно хороший для тех, кто любит работы Аткинсона.

Сюжет: 7/10

Режиссура: 6,5/10

Игра актеров: 7,5/10

Атмосфера: 10/10

Общая оценка Фактов ICTV: 7,7/10

Кстати, раньше мы делились впечатлениями о мюзикле Mamma Mia! 2.

Валерия Малицкая

Фото: kinoafisha