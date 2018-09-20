Слишком милый: группа Ленинград выпустила новый клип

Группа Ленинград презентовала клип на песню Цой.
Видео появилось на официальном канал группы на YouTube.
Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер. Ролик представлен в формате мини-мюзикла об одиноком астронавте.
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На съемки клипа ушло три дня, а вот компьютерной графикой специалисты занимались три месяца.
Пользователи в комментариях под видео отметили, что новая работа группы слишком милая.
Ранее Факты ICTV писали, что рэперы Kanye West и Lil Pump презентовали клип на совместный трек I Love It.
Фото: скриншот из видео
Видео: Ленинград | Leningrad
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