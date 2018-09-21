Кардашьян в молодости и сексуальная Каменских: что постят звезды в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.

Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.

Ким Кардашьян опубликовала свою фотографию со школы. Узнали бы?

Настя Каменских сходила на конкурс Мисс Украина 2018 и подчеркнула, что у нас действительно самые красивые девушки в мире.

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А актер Уилл Смит впервые попробовал себя в стенд-апе.

Эмили Ратаковски просто хвастается красивой фигурой с Милана.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Milano Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Сен 2018 в 6:48 PDT

Надя Дорофеева интригует вместе с Позитивом намеками о новинках от группы Время и Стекло.

Райан Рейнольдс, как всегда, юморит. Он похвалил “тихие моменты” в фильмах Майкла Бэя.

Но его слова заглушили взрывы машин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #6Underground @netflix @michaelbay Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds) 19 Сен 2018 в 11:45 PDT

Дуа Липа красуется на фоне Тайваня.

У певицы был тур по Азии.

Николь Кидман хвастается коллегами по экрану – Себастианом Стэном и Татьяной Маслани.

Дженнифер Лопес шокирует шикарным телом в свои 49 лет.

Леонардо Ди Каприо продолжает заниматься защитой окружающей среды.

Этот раз поделился о проблемах Мале, столице Мальдивских островов.

Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов, ее новоиспеченный муж, защитил ее от бенгальских огней, “подставив свой глаз”.

Напомним, расписание дня Марка Уолберга озадачило фанатов.