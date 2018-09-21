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Кардашьян в молодости и сексуальная Каменских: что постят звезды в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.

Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.

Ким Кардашьян опубликовала свою фотографию со школы. Узнали бы?

 

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7th grade. This was my go to lipstick. It’s gotta make a comeback

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Настя Каменских сходила на конкурс Мисс Украина 2018 и подчеркнула, что у нас действительно самые красивые девушки в мире.

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#missukraine2018 Yesterday it was awesome We really have the most beautiful girls in the world! Go ahead, Ukraine 

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

А актер Уилл Смит впервые попробовал себя в стенд-апе.

 

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I did Stand Up last night… FIRST TIME EVER! I opened for Dave Chappelle. I AM HOOKED.

Публикация от Will Smith (@willsmith)

Эмили Ратаковски просто хвастается красивой фигурой с Милана.

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Milano 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Надя Дорофеева интригует вместе с Позитивом намеками о новинках от группы Время и Стекло.

Райан Рейнольдс, как всегда, юморит. Он похвалил “тихие моменты” в фильмах Майкла Бэя.

Но его слова заглушили взрывы машин.

 

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#6Underground @netflix @michaelbay

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Дуа Липа красуется на фоне Тайваня.

У певицы был тур по Азии.

 

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Made it to the top of Elephant Mountain in Taipei. The midday heat was probably terrible timing but the view made it worth it

Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

Николь Кидман хвастается коллегами по экрану – Себастианом Стэном и Татьяной Маслани.

 

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#DESTROYERCAST So happy to share the screen with these two gorgeous, talented actors.

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

Дженнифер Лопес шокирует шикарным телом в свои 49 лет.

Леонардо Ди Каприо продолжает заниматься защитой окружающей среды.

Этот раз поделился о проблемах Мале, столице Мальдивских островов.

Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов, ее новоиспеченный муж, защитил ее от бенгальских огней, “подставив свой глаз”.

 

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Быть возлюбленной пирата очень даже забавно . Из подмеченного: – в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее; – левый глаз быстро устаёт в отсутствии правого; – кружится голова; – шутки про одноглазого мужа зашкаливают А ведь на месте @vladtopalovofficial могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР @alina_topalova , так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь , а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня , мой герой Спасибо #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница Пы.Сы.: «Когда пошутила, что парень @_agentgirl_ слепой» (@angelika.ageeva )

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, расписание дня Марка Уолберга озадачило фанатов.

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