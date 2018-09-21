Кардашьян в молодости и сексуальная Каменских: что постят звезды в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.
Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.
Ким Кардашьян опубликовала свою фотографию со школы. Узнали бы?
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7th grade. This was my go to lipstick. It’s gotta make a comeback
Настя Каменских сходила на конкурс Мисс Украина 2018 и подчеркнула, что у нас действительно самые красивые девушки в мире.
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#missukraine2018 Yesterday it was awesome We really have the most beautiful girls in the world! Go ahead, Ukraine
А актер Уилл Смит впервые попробовал себя в стенд-апе.
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I did Stand Up last night… FIRST TIME EVER! I opened for Dave Chappelle. I AM HOOKED.
Эмили Ратаковски просто хвастается красивой фигурой с Милана.
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Надя Дорофеева интригует вместе с Позитивом намеками о новинках от группы Время и Стекло.
Райан Рейнольдс, как всегда, юморит. Он похвалил “тихие моменты” в фильмах Майкла Бэя.
Но его слова заглушили взрывы машин.
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Дуа Липа красуется на фоне Тайваня.
У певицы был тур по Азии.
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Made it to the top of Elephant Mountain in Taipei. The midday heat was probably terrible timing but the view made it worth it
Николь Кидман хвастается коллегами по экрану – Себастианом Стэном и Татьяной Маслани.
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#DESTROYERCAST So happy to share the screen with these two gorgeous, talented actors.
Дженнифер Лопес шокирует шикарным телом в свои 49 лет.
Леонардо Ди Каприо продолжает заниматься защитой окружающей среды.
Этот раз поделился о проблемах Мале, столице Мальдивских островов.
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#Regram #RG @natgeotravel: Photograph by George Steinmetz @geosteinmetz Malé, the capital of the Maldives is like a mini-Manhattan in the middle of the Indian Ocean. Built on an atoll, the reef is now dead and unable to grow upwards with rising sea levels. To see more about our response to changing climate, follow @geosteinmetz
Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов, ее новоиспеченный муж, защитил ее от бенгальских огней, “подставив свой глаз”.
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Быть возлюбленной пирата очень даже забавно . Из подмеченного: – в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее; – левый глаз быстро устаёт в отсутствии правого; – кружится голова; – шутки про одноглазого мужа зашкаливают А ведь на месте @vladtopalovofficial могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР @alina_topalova , так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь , а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня , мой герой Спасибо #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница Пы.Сы.: «Когда пошутила, что парень @_agentgirl_ слепой» (@angelika.ageeva )
Напомним, расписание дня Марка Уолберга озадачило фанатов.