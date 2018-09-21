Мисс Украина 2018: кто такая Вероника Дидусенко и 7 лучших фото

Титул Мисс Украина 2018 и право представлять нашу страну на международном конкурсе красоты Мисс мира на китайском острове Хайнань завоевала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. Девушка также получила призовые 300 тыс. грн.
20 сентября в финале всеукраинского конкурса красоты Мисс Украина 2018 соревновались 25 девушек из разных регионов, Дидусенко была 7-м номером.
Фото: Miss Ukraine
Вероника Дидусенко родилась и выросла в Киеве. Получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Сейчас изучает финансы и инвестиции.
Также красавица свободно владеет английским, изучает французский и испанский языки.
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А еще она занимается благотворительностью – курирует проект Маленькие Энштейны, направленный на поддержку талантливых детей.
Все это Вероника совмещает с работой моделью в Париже и Милане.
Профиль девушки в Instagram заполнен соблазнительными фото.
Кстати, накануне финала Факты ICTV запустили свое голосование и предлагают выбрать фаворитку конкурса.
Фото: Miss Ukraine, veronika_didusenko