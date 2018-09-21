Титул Мисс Украина 2018 и право представлять нашу страну на международном конкурсе красоты Мисс мира на китайском острове Хайнань завоевала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. Девушка также получила призовые 300 тыс. грн.

20 сентября в финале всеукраинского конкурса красоты Мисс Украина 2018 соревновались 25 девушек из разных регионов, Дидусенко была 7-м номером.

Фото: Miss Ukraine

Вероника Дидусенко родилась и выросла в Киеве. Получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Сейчас изучает финансы и инвестиции.

Также красавица свободно владеет английским, изучает французский и испанский языки.

Читайте: Мисс Украина 2018 – имя победительницы

А еще она занимается благотворительностью – курирует проект Маленькие Энштейны, направленный на поддержку талантливых детей.

Все это Вероника совмещает с работой моделью в Париже и Милане.

Профиль девушки в Instagram заполнен соблазнительными фото.















Мисс Украина 2018: кто такая Вероника Дидусенко и 7 лучших фото / 8 фотографий

Кстати, накануне финала Факты ICTV запустили свое голосование и предлагают выбрать фаворитку конкурса.

Фото: Miss Ukraine, veronika_didusenko