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Звезды, политики и активисты: Факты ICTV запустили спецпроект с видеоинтервью

Сайт Факты ICTV запустил новый спецпроект с формате видеоинтервью, где будут собирать истории с самыми интересными персонами, экспертами, общественными деятелями и политиками.

В первом интервью мы собрали несколько известных и значительных для Украины персон.

Актеры Ольга Сумская, Алексей Вертинский, Владимир Горянский, а также бизнесмен и меценат Александр Меламуд рассказали о себе, творчестве в Украине, жизненных ценностях и немного о политике.

Так, Александр Меламуд указал, что с удовольствием построит театр в центре Киева, но только при одном условии.

Алексей Вертинский рассказал, почему на него коллеги смотрели исподлобья.

Владимир Горянский поделился своим самым большим комплексом детства, а Ольга Сумская рассказала, почему украинские актеры заняли лидерские позиции в антрепризе.

Читайте: Как хорошо Вы знаете украинское кино? – ТЕСТ

Смотрите полное интервью на нашем канале:

Напомним, достижения и топ-5 лучших украинских фильмов.

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