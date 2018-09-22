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Ехал на концерт: в ДТП попал народный артист Иван Попович

Народный артист Украины Иван Попович попал в ДТП в Полтавской области.

Іван Попович

Об этом сообщила в Facebook Виталина Остапчук, которая работает в команде Поповича.

По ее словам, Иван Попович ехал на концерт в Полтавской области.

Сейчас артист находится в тяжелом состоянии в больнице Хорола.

Судя по фото, ДТП произошло с участием двух легковушек, оба авто сильно повреждены.

Украинский певец и композитор Иван Попович родился 22 апреля 1949 года на Закарпатье. В 1990 году получил звание Народный артист Украины.

Читайте: Масштабное ДТП под Киевом: есть жертва и пострадавшие (18+)

К слову, недавно президент Республики Молдова попал в ДТП. Ивана Додона госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

ФотоЗа Чай.com

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