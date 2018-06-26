PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино / Хищник 2018 - новый трейлер фильма/

Хищник 2018 – новый трейлер фильма

Новый трейлер фильма Хищник опубликовала студия 20th Century Fox.

Студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма Хищник, режиссером которого выступил Шейн Блэк.

Главные роли в картине исполнили Кигэн-Майкл Ки, Ивонн Страховски, Оливия Манн, Джейкоб Тремблэй, Томас Джейн, Джейк Бьюзи, Стерлинг К. Браун, Бойд Холбрук и Эдвард Джеймс Олмос.

Читайте: Дамбо – первый трейлер классики Диснея

Премьера фильма запланирована на 13 сентября этого года.

Напомним, вышел  трейлер продолжения фильма Девушка с татуировкой дракона.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Райан Гослинг в роли Нила Армстронга: вышел трейлер Человека на Луне
Продолжение фильма Девушка с татуировкой дракона – трейлер
Сандра Буллок и Рианна идут на ограбление в новом трейлере 8 подруг Оушена
Мистер Бин соблазнил украинку в фильме Агент Джонни Инглиш 3.0 – трейлер
Новый трейлер Дэдпул-2 с Рейнольдсом
Трейлер Юрского периода 2 стал хитом сети – 3,5 млн просмотров за сутки
Человек-Муравей и Оса – трейлер
Продолжение Крокодила Данди с Марго Робби и Расселом Кроу – трейлер
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка